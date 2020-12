Kreis Neuwied

In manchen Regionen werden zunehmend die Kapazitäten der Intensivbetten knapp. Viele Menschen sind deshalb in großer Sorge: Was ist, wenn ich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen erkranke und ins Krankenhaus muss? Wie gut sind die Krankenhäuser gewappnet? Wie sieht die aktuelle Lage, insbesondere bezüglich Intensivbetten zurzeit in den Krankenhäusern im Kreis Neuwied aus? Gibt es Ausnahmen bei der Besuchsregelung für die Patienten über die Weihnachtstage? Wir haben uns im Kreis umgehört.