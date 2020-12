Kreis Neuwied

Nachdem am Montag mehrere Corona-Fälle in Neuwieder Bildungseinrichtungen bekannt geworden waren, brauchen die Betroffenen noch Geduld. Zwar wurde bislang noch keine weitere Ansteckung entdeckt, doch noch liegen nicht alle Ergebnisse der ersten Testrunde vor. Darüber informierte der Krisenstab der Kreisverwaltung am Mittwoch auf RZ-Anfrage.