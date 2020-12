Corona: Zwei neue Todesfälle im Kreis Neuwied

Kreis Neuwied

Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Neuwied bleibt auch über das Wochenende auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Wie die Kreisverwaltung am Sonntag mitteilt, wurden für Samstag und Sonntag 75 neue Positivfälle registriert. Die Summe aller positiven Corona-Fälle steigt auf 1942 an. Aktuell sind 339 infizierte Personen in Quarantäne. Weiterhin gab es am Wochenende zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Laut Mitteilung handelt es sich bei den Opfern um einen Mann des Jahrgangs 1936 aus der VG Rengsdorf-Waldbreitbach und eine Frau des Jahrgangs 1939 aus der Stadt Neuwied.