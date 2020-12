Corona: Zwei neue Positivfälle im Kreis Neuwied

Archivierter Artikel vom 21.09.2020, 17:30 Uhr

Davon abgesehen kann der Krisenstab auf RZ-Nachfrage auch Erfreuliches berichten. Demnach haben alle weiteren Nachtestungen, sowohl im Hinblick auf die positiven Fälle in Schulen als auch in Senioreneinrichtungen, durchweg negative Ergebnisse gebracht. Schüler und Lehrer der Römerwallschule in Rheinbrohl, wo es zuletzt eine infizierte Lehrkraft gab, erscheinen heute in der Fieberambulanz Neuwied, um sich testen zu lassen. Sie gehören der sogenannten Kontaktgruppe eins an. Am Montag ließen sich 150 Personen in der Fieberambulanz testen.