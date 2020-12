Kreis Neuwied

Zahlreiche Veranstaltungen im nördlichen Kreis sind am Donnerstag abgesagt worden. Selbst der Asbacher VG-Rat am Donnerstagabend findet nicht statt. Eine große Ausnahme in dem Reigen bildet die Saisoneröffnung in der Rheinbrohler Römerwelt. Sie findet nach einer Risikobewertung, wie das Museum mitteilt, wie geplant am Sonntag, 15. März, ab 11 Uhr statt. Allerdings wird der Zugang begrenzt, damit sich nicht zu viele Menschen im Museum aufhalten und der Wartebereich wird nach draußen verlegt.