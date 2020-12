Dierdorf

Einen oft großen Einfluss hat die Corona-Zeit auf die Haushalte der Ortsgemeinden im Kreis Neuwied – so auch in der Stadt Dierdorf. In seiner Nachtragshaushaltsrede in der vergangenen Stadtratssitzung bestätigte dies Stadtbürgermeister Thomas Vis zu Beginn: „Die Corona-Krise hat sich auch stark auf die Finanzen der Stadt Dierdorf ausgewirkt.“ Den Nachtragshaushalt hat der Stadtrat einstimmig verabschiedet.