Corona: Wieder viele Neuinfektionen im Kreis Neuwied

Das heißt unter anderem, dass die Maskenpflicht in weiten Teilen des gesellschaftlichen Lebens aufgehoben ist, es nun jeder Bürger selbst verantworten muss, wie er sich gegen das Virus schützt.

Davon abgesehen meldete das Landesuntersuchungsamt (LUA) auch für das Wochenende aktuelle Zahlen für den Kreis: Die Behörde zählte am Samstag 354 Neuinfektionen und am Sonntag weitere 175. Die Inzidenz gibt das LUA am Sonntag mit 1399,4 an (Samstag: 1299,1).