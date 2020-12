Neustadt

Wegen der Corona-Krise hat die Verkehrsdichte in den vergangenen Wochen spürbar abgenommen – Arbeitnehmer blieben im Homeoffice oder mussten gar in Kurzarbeit, Urlaubs- und Ausflugsfahrten fielen aus. Dies lässt sich auch an den Zahlen ablesen, die die Polizei an den stationären Blitzern auf der A 3 bei Neustadt ermittelt hat. Dass aber wegen der geringeren Verkehrsdichte auf der Autobahn auch mehr gerast wird, lässt sich aus den Zahlen nicht ablesen.