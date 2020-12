Daufenbach/Neuseeland

Mitte März wusste Viktoria Köhler zu Beginn der weltweiten Corona-Krise nicht, wie sie sich entscheiden sollte: „Ich bin hin- und hergerissen, was ich jetzt machen soll“, seufzte die Daufenbacherin. Bleibt sie in Neuseeland oder fliegt sie zurück in ihre Heimat, gerade weil Deutschland Rückreisen ins eigene Land anbot? Sie war lange unsicher und reflektierte die Lage, am Ende beschloss sie doch, in Neuseeland zu bleiben.