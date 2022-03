Kreis Neuwied Corona: Neuwieder Kreisverwaltung meldet einen weiteren Todesfall und 326 Neuinfektionen Im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung hat es im Kreis Neuwied einen weiteren Todesfall gegeben. Das meldet die Kreisverwaltung. Gestorben ist ein 1936 geborener Mann aus Linz.

Davon abgesehen hat die Verwaltung am Mittwoch 326 Neuinfektionen erfasst. 147 neue Fälle gab es allein in der Stadt Neuwied. Doch auch alle Verbandsgemeinden verbuchen weitere Ansteckungen. Laut Kreis befinden sich zudem 2784 Menschen in Quarantäne. Die vom Landesuntersuchungsamt errechnete landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,65 (Vortag: 6,53).

