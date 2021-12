Kreis Neuwied

Corona: Neuwieder Inzidenz steigt wieder über 100

Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Freitag 60 neue Corona-Fälle mehr als am Donnerstag gemeldet. Die Inzidenz steigt damit wieder über die Marke von 100 und erreicht den Wert 123,4. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz gibt das LUA mit 2,42 pro 100.000 Einwohner an.