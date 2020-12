Corona: Neun neue Fälle im Kreis Neuwied gezählt

Archivierter Artikel vom 24.09.2020, 17:26 Uhr

Zu den Positivfällen an drei Schulen im Kreis teilt der Krisenstab mit: Am Donnerstag ließen sich sowohl 55 Kontaktpersonen von der Alice-Salomon-Schule Neuwied als auch 20 Personen von der Stefan-Andres-Schule in Unkel in der Fieberambulanz Neuwied auf das Coronavirus testen. Hinzu kamen 22 Personen vom Berufskolleg Bad Honnef, die im Kreis Neuwied wohnen. Insgesamt gab es 174 Tests. Davon abgesehen gibt es mit Blick auf die Römerwallschule in Rheinbrohl ein weiteres positives Testergebnis. Betroffen ist eine Kontaktperson.