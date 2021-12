Corona: Neues Testzentrum am Hallenbad Dierdorf ist täglich geöffnet

Ein Corona-Schnelltestzentrum ist kurzfristig am Hallenbadparkplatz in Dierdorf errichtet worden. Betreiber ist die Firma FST Biotech, die bereits große Zentren in Altenkirchen, Betzdorf und Hachenburg hat.

Für die Stadt war es wichtig, schnell eine Ergänzung zu den vorhandenen Testkapazitäten zu bekommen, teilt Stadtbürgermeister Thomas Vis mit und hebt die umfangreichen Öffnungszeiten an sieben Tagen bis in die Abendstunden und auch an Sonntagen hervor. Auch für Nutzer des Hallenbades „Aqua-Fit“ biete sich so die Gelegenheit vor dem Besuch des Bades einen Testnachweis zu bekommen. Laut Angaben des Geschäftsführers von FST Biotech, Halid Bayazit, können Nachweise auf die Mobilnummer oder per E-Mail gesendet werden oder als Ausdruck erfolgen.

Die Teststation ist Montag bis Donnerstag, 10 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag, 10 bis 21 Uhr, und Sonntag, 15 bis 18 Uhr, geöffnet.