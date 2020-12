Corona: Nachtests im Kreis Neuwied alle negativ, nur ein neuer Fall

Archivierter Artikel vom 15.09.2020, 17:57 Uhr

Der Krisenstab der Neuwieder Kreisverwaltung hat für Dienstag nur einen neuen Corona-Fall gemeldet. Die betreffende Person taucht als Kontaktperson eines bereits bekannten Positivfalls in der Statistik auf und wohnt in der Verbandsgemeinde Unkel.

Was die zahlreichen Nachtestungen bei Kontaktpersonen an Schulen in Neuwied und Dierdorf sowie im Seniorenheim „Haus am Distelfeld“ in Neuwied betrifft, sieht die Nachrichtenlage positiv aus: Die Ergebnisse sind bislang allesamt negativ ausgefallen.

Ein bisschen weniger Andrang herrschte auch in der Fieberambulanz in Neuwied. Laut Krisenstab sind am Dienstag 72 Personen getestet worden. Die Nummer der Corona-Hotline, 02631/803.888, ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr erreichbar, die landesweite Hotline 0800/990 04 00 rund um die Uhr.

