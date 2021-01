Hausen

Mehr als 500 Menschen sind im St. Josefshaus in Hausen an zwei Tagen gegen das Corona-Virus geimpft worden. „Wir sind da, und es kann losgehen“, hieß es, als das mobile Impfteam mit Ärzten, Sanitätern, Apothekern und Helfern durch die Eingangstür des St. Josefshauses in Hausen schritt. Damit es direkt losgehen konnte, hatte die Einrichtung einige Vorbereitungen getroffen. Dabei war das Einrichten von zwei Impfstraßen in den Räumen der Tagesstruktur noch eine der leichteren Übungen, teilt das Josefshaus in einer Pressermeldung mit. Die Information und das Anmeldeprozedere für die Mitarbeiter habe einiges an Zeit in Anspruch genommen.