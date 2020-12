Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 17:39 Uhr

Kreis Neuwied

Corona: Lehrerin in Linz positiv getestet

Jetzt hat sich auch in Linz eine Lehrerin mit dem Coronavirus infiziert, teilt der Krisenstab der Kreisverwaltung Neuwied mit. Sie unterrichtet an der Alice Salomon Schule. Da sie nicht aus dem Kreis Neuwied stammt, taucht sie auch nicht in der Tabelle (siehe unten) auf. Davon abgesehen werden die 55 Kontaktpersonen aus dem Kreis Neuwied in Kürze getestet, heißt es weiter.