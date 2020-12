Archivierter Artikel vom 12.06.2020, 17:13 Uhr

Kreis Neuwied

Corona: Keine neuen Fälle im Kreis Neuwied

Wie die technische Einsatzleitung der Neuwieder Kreisverwaltung auf Nachfrage mitteilt, ist am Freitag kein weiterer Fall einer positiv auf Corona getesteten Person hinzugekommen. Damit bleibt es bei 215 Fällen, wobei sich derzeit nur noch zwei Personen mit Positivtest in Quarantäne befinden. Unterdessen ist die Zahl der Tests in der Fieberambulanz Neuwied wieder etwas gestiegen.