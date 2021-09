Corona: Inzidenz im Kreis Neuwied liegt laut aktueller Berechnung bei 118,2

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Inzidenz für den Kreis Neuwied am Sonntag mit 95 angegeben. Allerdings kam es am Wochenende zu zahlreichen neue Infektionen. In der tagesaktuellen Berechnung des Landesuntersuchungsamtes (LUA) beträgt der Inzidenzwert für den Kreis Neuwied am Sonntag 118,2. Am Samstag lag der Wert noch bei 95,2.