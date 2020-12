Kreis Neuwied

Ein neuer Corona-Fall im Kreis Neuwied ist am Montag noch hinzugekommen. Er ist in der Verbandsgemeinde Linz registriert. Die neun mit dem Coronavirus infizierten Menschen in der Verbandsgemeinde Asbach befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Sie sind laut Landrat Achim Hallerbach alle in medizinische Behandlung. „Alle Beteiligten haben konstruktiv mitgearbeitet, um alle Kontaktpersonen ausfindig zu machen, damit sich das Virus dort nicht weiter ausbreitet. Wir haben die Lage dort im Griff“, berichtet Hallerbach.