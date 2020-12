Neuwied

Das Coronavirus hat sich im Neuwieder Seniorenheim Helvita weiter ausgebreitet. Am Sonntag sprach der Krisenstab der Kreisverwaltung noch von zehn Infektionsfällen. Landrat Achim Hallerbach informierte am Montag auf RZ-Nachfrage darüber, dass es inzwischen 17 Positivfälle in der Einrichtung zu verzeichnen gibt. Betroffen sind elf Bewohner und sechs Mitarbeiter. Mehr noch: Drei Bewohner sind inzwischen mit Covid-19-typischen Symptomen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus verlegt worden. Sie schweben allerdings nicht in Lebensgefahr, so Hallerbach. Die übrigen betroffenen Bewohner sind isoliert in Räumen der Betreuungseinrichtung untergebracht.