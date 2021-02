Corona im Kreis Neuwied: Weiter wenige Neuinfektionen, Inzidenz sinkt

241 Infizierte befinden sich in Quarantäne, 94 davon in der Stadt Neuwied, 57 in der VG Asbach. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) gibt den Inzidenzwert mit 68,4 an (Vortag: 73,3). Für den Kreis Ahrweiler meldet das LUA 66,9, für den Kreis Altenkirchen 39,6, für den Kreis MYK 47,1, für die Stadt Koblenz 69,3 und für den Westerwaldkreis 63,4. Der Rhein-Sieg-Kreis in NRW meldet 61,9.

Im Impfzentrum wurden am Mittwoch 190 Zweitimpfungen verabreicht – insgesamt haben damit inzwischen 3930 Personen im Kreis bereits den zweiten Piks erhalten.