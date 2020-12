Archivierter Artikel vom 21.08.2020, 16:41 Uhr

Kreis Neuwied

Corona im Kreis Neuwied: Ein neuer Fall in der VG Linz

Am Freitag hat die Kreisverwaltung Neuwied einen neuen Corona-Fall in der VG Linz registriert. Aktuell befinden sich demnach 30 Personen in Quarantäne. Die Summe aller Fälle im Kreis liegt nun bei 285.