Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 17:22 Uhr

Kreis Neuwied

Corona im Kreis Neuwied: Drei neue Fälle in der VG Asbach

Im Kreis Neuwied steigen die Corona-Ansteckungszahlen auch in der neuen Woche weiter an. Am Montag wurden drei neue Fälle registriert – alle aus der Verbandsgemeinde Asbach.