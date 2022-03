Corona im Kreis Neuwied bleibt – Eigenverantwortung aber auch

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bewegt sich derzeit auf dem höchsten Niveau seit Beginn der Pandemie. Genau in diese Zeit hinein fallen nach der Entscheidung der Bundesregierung in Berlin die meisten Corona-Maßnahmen weg. Stichtag war bis Donnerstag der 21. März, von verschiedener Seite als „Freedom Day“ gefeiert. Nun hat die rheinland-pfälzische Landesregierung die Frist um zwei Wochen verlängert. Verantwortliche im Kreis Neuwied und Vertreter aus Medizin und Politik haben eine differenzierte Sicht auf den verzögerten Sprung zurück in die Normalität.