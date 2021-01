Corona im Kreis Neuwied: 57 Neuansteckungen, drei weitere Todesfälle

Verstorben sind nach Angaben des Krisenstabs ein 1939 geborener Mann aus Neuwied, ein 1935 geborener Mann aus Oberbieber und eine 1926 geborene Frau aus Asbach.

Die Summe aller Positivfälle ist auf 4409 angestiegen. Aktuell sind 273 infizierte Personen in Quarantäne. Der Inzidenzwert liegt laut Landesuntersuchungsamt bei 97,4 (Vortag: 92,4). Für den Kreis Ahrweiler nennt das LUA 87,6, für den Kreis MYK 123,6, für die Stadt Koblenz 143,8, für den Westerwaldkreis 74,3 und für den Kreis Altenkirchen 52. Der Rhein-Sieg-Kreis in NRW gibt seine Sieben-Tage-Inzidenz mit 96,5 an.

Im Impfzentrum in Oberhonnefeld wurden am Freitag 190 Personen geimpft. Insgesamt wurden im Landkreis Neuwied bisher 6655 Impfungen durchgeführt, davon 200 Zweitimpfungen. „Ergänzend zu unserer gestrigen Meldung weisen wir darauf hin, dass alle Termine zur Zweitimpfung im Impfzentrum bestehen bleiben. Bei Terminen zur Erstimpfung ab dem 27.1. kommt es zu Verschiebungen. Hier erfolgt eine Information über die landesweite Terminvergabestelle“, teilt der Krisenstab weiter mit