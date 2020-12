Corona im Kreis Neuwied: 102 neue Fälle und 4 Todesopfer

Kreis Neuwied

Am Wochenende wurden im Kreis Neuwied 102 neue Corona-Positivfälle registriert. Vier Menschen starben außerdem an oder in Verbindung mit dem Virus. Drei der Verstorbenen kommen aus der Stadt Neuwied, die vierte Person stammt aus der Verbandsgemeinde (VG) Puderbach. Die Summe aller Positivfälle steigt damit auf 2249 an. Aktuell befinden sich laut Krisenstab der Kreisverwaltung Neuwied insgesamt 379 infizierte Personen in Quarantäne. Der Inzidenzwert liegt gemäß aktueller Berechnung durch das Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz bei 158,1. Damit liegt der Kreis Neuwied weiterhin in der Warnstufe Rot und gilt somit als Risikogebiet.