Corona: Drei neue Fälle im Kreis Neuwied registriert, je ein Fall in den VGs Asbach, Linz und Unkel

Die Fallzahlen für die Corona-Infektionen steigen auch im Kreis Neuwied weiter an. Am Freitag hat die technische Einsatzleitung der Kreisverwaltung drei neue Corona-Fälle registriert. Konkret geht es um je einen Fall in den Verbandsgemeinden Asbach, Linz und Unkel.