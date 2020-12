Neuwied

Zu den 17 positiv getesteten Bewohnern und Mitarbeitern des Helvita-Seniorenwohnheims „Haus am Distelfeld“ in Neuwied sind bis Dienstagabend keine weiteren Fälle hinzugekommen. Das Krisenmanagement von Gesundheitsamt und Träger scheint also zu greifen. Und noch eine positive Nachricht übermittelte Landrat Achim Hallerbach auf RZ-Nachfrage: „Die drei Bewohner, die derzeit im Krankenhaus stationär betreut werden, sind weiterhin in keinem kritischen Zustand.“