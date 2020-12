Asbach

Wie auch der Rest des gesellschaftlichen Lebens, so haben sich auch ministeriale Schulbesuche durch Corona verändert. Statt sich in persona vor Ort ein Bild der Schulgemeinschaft zu machen, geht es aus dem Büro per Link und via Computer auf Entdeckungstour. So wurde kürzlich auch Staatssekretär Hans Beckmann in der Konrad-Adenauer-Realschule plus und Fachoberschule in Asbach bei seinem virtuellen Besuch willkommen geheißen.