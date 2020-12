Corona an Alice-Salomon-Schule: Lehrerin in Neuwied positiv getestet

Neuwied

Eine Lehrerin der Alice-Salomon-Schule Neuwied ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Dienstagnachmittag hieß es in der Erstmeldung des Krisenstabs der Kreisverwaltung noch, dass der Schulstandort Linz betroffen sei. Dies ist aber nicht korrekt, stellt die pädagogische Leiterin, Doris Schulte-Schwering, am Mittwochmorgen gegenüber unserer Zeitung klar. Man habe neben Linz auch einen großen Standort in der Deichstadt. „50 Prozent unserer Schüler besuchen die Neuwieder Schule“, erläutert Schulte-Schwering. Es handelt sich um den ersten Fall in der Bildungseinrichtung. 55 Kontaktpersonen aus dem Kreis Neuwied wurden laut Tim Wessel, Sprecher des Krisenstabs der Kreisverwaltung, am Dienstag als Kontaktpersonen ermittelt.