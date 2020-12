Corona am Dierdorfer Gymnasium: Zudem drei weitere Fälle im Kreis am Wochenende

Archivierter Artikel vom 14.09.2020, 10:48 Uhr

Erneut gibt es an einer Schule im Kreis Neuwied einen Corona-Fall. Dieses Mal hat es das Dierdorfer Martin-Butzer-Gymnasium erwischt. Wie der Krisenstab der Kreisverwaltung mitteilt, sind alle Kontaktpersonen des betroffenen Schülers sowie die Lehrkräfte ermittelt und in Quarantäne versetzt worden. Darüber hinaus sind am Wochenende drei weitere Fälle in der Stadt Neuwied festgestellt worden. Unter den insgesamt vier neuen Fällen befindet sich ein Reiserückkehrer, die drei weiteren sind Kontaktpersonen von bereits bekannten Positivfällen.

Am Wochenende ist zudem die Neuwieder Fieberambulanz hochgefahren worden. Tests können jetzt auf vier Drive-in-Spuren parallel durchgeführt werden. „Wenn Gemeinschaftseinrichtungen oder Schulen betroffen sind, müssen in kurzer Zeit sehr viele Kontaktpersonen getestet werden“, erklärt Landrat Achim Hallerbach. In der vergangenen Woche wurden in der Spitze mehr als 230 Personen an einem Tag getestet.