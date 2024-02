Plus Heddesdorf Coole Moves beim TV Heddesdorf: Wie Tanzlehrer Gabriel Hermes Neuwied den Hip-Hop beibringt Der Hip-Hop-Szene ist der Name Gabriel Hermes ein Begriff. Beim TV Heddesdorf leitet der erfolgreiche Tänzer und Trainer eine Gruppe. Die RZ stellt den gebürtigen Weißenthurmer vor. Von Rainer Claaßen

In der vereinseigenen Halle des TV Heddesdorf zwischen Bürger-Bidgenbach-Straße und Junkerstraße geht es in der Regel eher ruhig zu. Doch wenn sich die Woche nach Kursen wie Wirbelsäulengymnastik, Pilates oder Rehasport dem Ende entgegen neigt, wird es regelmäßig laut: Am Freitagabend trainiert hier zu Klängen aus der wuchtigen Aktivbox ein ...