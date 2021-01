Vettelschoß

Seit März harrt der Circus Balu in Vettelschoß aus. Seit zehn Monaten haben Roland Lauenburger und Angela Klempke keine Einnahmen mehr, um den Lebensunterhalt für die sechsköpfige Familie zu bestreiten und Futter für die Zirkustiere zu besorgen. Wegen der Pandemie sind die Vorstellungen an verschiedenen Orten abgesagt worden, auch der fest eingeplante Weihnachtszirkus in Bad Honnef entfiel. Doch es gibt auch Hoffnungsschimmer und hilfsbereite Menschen.