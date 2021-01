Neuwied

Am Dienstag haben Bund und Länder den Lockdown bis zum 14. Februar verlängert, die Einschränkungen der Corona-Pandemie wurden verschärft, unter anderem mit einer strengeren Maskenpflicht und dem Appell, noch mehr im Homeoffice zu arbeiten. So soll die Überlastung der Krankenhäuser verhindert werden – auch in Neuwied. Wie ist dort die derzeitige Situation? Wir haben mit einem der Chefärzte der Klinik für Innere Medizin, Dr. Knut Schäfer, über den Arbeitsalltag im Neuwieder Marienhaus-Klinikum St. Elisabeth gesprochen.