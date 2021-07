Drei Gesellschaften – ein Ziel: Ein Stück Neuwieder Stadtgeschichte, das fast schon in Vergessenheit geraten war, soll wieder lebendig werden. Schauplatz ist der Frauenberg in Irlich. Dort, in der Verlängerung der Steinstraße, befindet sich seit fünf Jahren ein Weinberg, der heute von der Neuwieder Wahrheit, den Deichstadtwinzern und Weinbau Neuwied gemeinsam bewirtschaftet wird. Zu Besuch an einem Ort, wo Vergangenheit und Zukunft ganz nah beieinander liegen.