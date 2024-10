Plus Waldbreitbach Chaos wegen Elterntaxis im Schulzentrum: Wie Waldbreitbach die Verkehrssicherheit erhöhen will Von Daniel Dresen i Vor der Deutschherrenschule und der Grundschule (im Hintergrund) in Waldbreitbach herrscht vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende aufgrund von Elterntaxis ein Verkehrschaos. Die Ratsfraktionen „Wir für Waldbreitbach“ (WfW) und die CDU wollen bei einem Ortstermin mit Polizei, Straßenverkehrsbehörde und Ordnungsamt nach Lösungen für das Problem suchen. Foto: Daniel Dresen Die Ortsgemeinde Waldbreitbach will der Verkehrssituation im Schulzentrum nun wieder Herr werden. Seit einiger Zeit herrscht hier Unzufriedenheit. Im Fokus der Kritik stehen Elterntaxis. Lesezeit: 4 Minuten

Kurz bevor der Unterricht in der Grundschule und der Realschule plus in Waldbreitbach beginnt, herrscht in der Straße „In der Au“ allmorgendlich ein Verkehrschaos. „Es ist eine Vollkatastrophe. Die Eltern wollen gefühlt ihre Kinder bis in die Klassenzimmer fahren“, berichtet Tanja Christina Pleiß, Konrektorin der Realschule plus, der Deutschherrenschule Waldbreitbach. ...