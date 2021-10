Mit dem Ehrenamtspreis würdigt der CDU-Gemeindeverband Unkel das Ehrenamt in der Verbandsgemeinde Unkel. Jetzt wurden gleich zwei Initiativen ausgezeichnet, da die Verleihung im vergangenen Jahr nicht stattfinden konnte. Im Bürgersaal Erpel erhielt der Erpeler Edgar Neustein den Ehrenamtspreis 2019. Der Preis für 2020 ging an den Unkeler Verein „Gemeinsam für Vielfalt“. Die Auszeichnung ist jeweils mit einem Preisgeld in Höhe von 200 Euro verbunden.