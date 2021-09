Die Flut an der Ahr hat auch die Rheinanlieger aufgeschreckt. Kann eine ähnliche Katastrophe auch hier passieren? Die Frage wird derzeit in den Rheingemeinden gestellt. Auch in Unkel haben CDU und SPD in der jüngsten Ratssitzung in ihren Anträgen Fragen aufgeworfen, die darauf abzielen, ob ausreichend für Hochwasser und die Folgen von Starkregen gerüstet ist.