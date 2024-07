CDU im Verbandsgemeinderat stellt sich neu auf: Thomas Schreck ist neuer Fraktionsvorsitzender

Die CDU-Fraktion im Verbandsgemeinderat Rengsdorf-Waldreitbach ist kürzlich zu ihrer konstituierenden Fraktionssitzung zusammengekommen. Dabei dankten die Fraktionsmitglieder dem langjährigen Vorsitzenden Viktor Schicker und seinem Stellvertreter Werner Wittlich für „die hervorragende Arbeit“ und überreichten eine Fotocollage als Erinnerung an diese Zeit, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU. Schicker und Wittlich hatten vor der Kommunalwahl angekündigt, ihre Ämter niederzulegen.

Anzeige

An die Spitze der Fraktion wurden einstimmig Thomas Schreck (Fraktionsvorsitzender) und Kirsten Heumann (stellvertretende Fraktionsvorsitzende) gewählt. „Wir sind bereit für die kommenden Jahre. Es stehen einige Herausforderungen in den nächsten fünf Jahren für unsere Verbandsgemeinde an, die wir sachorientiert und zielgerichtet zusammen mit den anderen Fraktionen und Menschen in unserer Verbandsgemeinde angehen werden“, sagt der neue Fraktionschef Thomas Schreck.

Feuerwehren und Bildung m Fokus

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Kirsten Heumann ergänzt: „Dabei möchten wir auch Schwerpunkte setzen. Beispielsweise möchten wir die Verbandsgemeinde noch enger zusammenrücken, weiterhin bestmögliche Arbeitsbedingungen inklusive Ausstattung für unsere Feuerwehren gewährleisten, gute und ausreichende Bildungs- und Betreuungsmöglichkeiten weiter ausbauen, die medizinische Versorgung zukunftsfähig und nachhaltig sichern sowie das Ehrenamt entlasten und stärken.“

Einen weiteren Fokus möchte die CDU im VG-Rat auf Themen wie die Digitalisierung in der Verwaltung, eine Bürger-App mit Mängelmelder, die Verbesserung der Infrastruktur, den Katastrophen- und Hochwasserschutz sowie auf die Aufsetzung eines Förderprogramms für private Photovoltaikanlagen und Balkonkraftwerke legen. „Wir haben eine starke Mannschaft und tolle Ideen, damit werden wir die Verbandsgemeinde in den nächsten fünf Jahren gemeinsam gestalten und weiter voranbringen“, sagt Schreck.