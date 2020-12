Neuwied

Die jüngste – außerordentliche – Sitzung des Neuwieder Stadtrates, bei der Ralf Seemann (Grüne) zum hauptamtlichen Beigeordneten ernannt worden ist, war eine der kürzesten und auch friedlichsten der vergangenen Jahre – im öffentlichen Teil. Hinter verschlossenen Türen ging es dagegen im Anschluss extrem hoch her. „Karneval“, kommentierte nur ein Ratmitglied später kopfschüttelnd. Eine Einschätzung, die so ähnlich öfter zu hören war. Allerdings immer hinter vorgehaltener Hand. Überdeutlich sind derzeit in der Neuwieder Politik verhärtete Fronten und eine große Verunsicherung zu spüren, was öffentliche Äußerungen angeht.