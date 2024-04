Plus Rheinbrohl Cannabis im großen Stil verkauft? Polizei Köln durchsucht auch Halle in Rheinbrohl i Diese Halle in Rheinbrohl hat die Polizei durchsucht. Foto: Jörg Niebergall Acht Privatwohnungen, eine Kleingartenanlage und zwei Lagerhallen – eine davon in Rheinbrohl im Kreis Neuwied – hat die Kölner Polizei am Dienstag wegen des Verdachts auf Drogengeschäfte durchsucht. Unter anderem entdeckten die Einsatzkräfte eine professionell betriebene Indoor-Plantage. Lesezeit: 1 Minute

In Rheinbrohl ist am Dienstag ein Polizeieinsatz gelaufen, den die Polizei Köln durchgeführt hat. Eine Halle in der Gemeinde wurde dabei von den Einsatzkräften geöffnet und später versiegelt. Staatsanwaltschaft und Polizei Köln haben gestern bekannt gegeben, dass dahinter ein größerer Drogenfall steckt. In einem bei der Staatsanwaltschaft Köln geführten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts ...