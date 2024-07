Plus Neuwied „Camp Block II“: In Neuwied entsteht eine Flüchtlingsunterkunft für 264 Menschen Von Hilko Röttgers i Die Bagger sind da: In Neuwied-Block haben die Arbeiten zum Bau eines Camps für geflüchtete Menschen begonnen. Foto: Jörg Niebergall Die Unterbringung geflüchteter Menschen ist für viele Kommunen eine große Herausforderung. Das ist in Neuwied nicht anders. Dort soll nun ein Containerdorf die Situation verbessern. Lesezeit: 3 Minuten

Eigentlich hätte das neue Camp zu Unterbringung von geflüchteten Menschen in Neuwied-Block schon Ende des vergangenen Jahres in Betrieb gehen sollen. So sah es zumindest die ursprüngliche Planung vor, die der Neuwieder Stadtrat im April 2023 beschlossen hatte. Doch die Sache verzögerte sich. Jetzt aber haben die Bauarbeiten an „Camp ...