Neuwied

Die Kritik am aktuellen Busfahrtenangebot im Stadtgebiet Neuwied wird immer lauter. Jüngst gab es in der Facebook-Gruppe „Mein Neuwied“ eine hitzige Debatte dazu, nachdem ein Mitglied ein Foto mit den an seiner Haltestelle aktualisierten Fahrplänen veröffentlichte. Vorher hatten sich unter anderem bereits Auszubildende aus dem Berufsbildungswerk in Heimbach-Weis in einem Leserbrief kritisch dazu geäußert, dass das Angebot an den Wochenenden drastisch reduziert worden war.