Plus Ariendorf

Burgen zwischen Eifel, Rhein und Westerwald: Die Burg Ariendorf – Das Aschenbrödel unter den Rheinburgen

i Wegen des sommerlichen Bewuchses ist die Burg Ariendorf vom Rhein nur zur erahnen. Im 19. Jahrhundert wurde der ehemalige Hof zu einer neogotischen Burg umgebaut. Foto: Justin Buchinger

Durch ihre exponierten Lagen sind die Burgen in den Kreisen Ahrweiler und Neuwied meist weithin sichtbar. Doch was verbirgt sich hinter den alten Mauern? Welche Burgen kann man besichtigen? Welche Sagen ranken sich um die historischen Gebäude und wem gehören sie eigentlich? In einer Serie stellen wir Burgen zwischen Eifel, Rhein und Westerwald vor. Heute: Die Burg Ariendorf im Bad Hönninger Stadtteil Ariendorf.