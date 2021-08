Buntes Treiben: Die 327. Auflage des Jahrsfelder Marktes lockt

Rund 200 Händler, 1500 Marktmeter und einige Tausend Besucher an einem Tag: Am ersten Donnerstag im September schlägt der Jahrsfelder Markt schon seit mehr als drei Jahrhunderten ganz Straßenhaus in seinen Bann. Am morgigen Donnerstag, 7. September, ist es wieder so weit, die offiziell 327. Auflage des bunten Treibens lockt, flankiert von der Kirmes der Kirmesgesellschaft. Auf dem Marktplatz und in den Straßen drum herum bis hinunter zu Sportplatz werden sich wieder die Buden und Auslagen der Händler dicht an dicht aneinanderreihen und nicht nur Schnäppchenjäger aus weitem Umkreis begeistern.