Leonie Kukla darf in Europa mitreden: Die Hammersteinerin ist eine von 800 repräsentativ, aber zufällig ausgewählten EU-Bürgern, die von September bis Ende Januar an vier Europäischen Bürgerforen zur Konferenz zur Zukunft Europas, teilgenommen haben (die RZ berichtete). Diese Bürger haben ihre Vorstellungen von einem zukunftsfähigen Europa in 51 Empfehlungen formuliert, die dem europäischen Parlament vorgelegt werden.