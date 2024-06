Plus Neustadt/Buchholz

Bürgermeisterwahlen in Neustadt und Buchholz: Peuling und Junior im Amt bestätigt

Von Daniel Rühle

i Konrad Peuling bleibt Ortsbürgermeister in Buchholz. Er holt bei seiner Wiederwahl als alleiniger Bewerber um das Amt 68,8 Prozent der Stimmen. Foto: Daniel Rühle

Im Gegensatz zu den Kandidaten in Windhagen und Asbach konnten Konrad Peuling (CDU) in Buchholz und Thomas Junior (CDU) in Neustadt den Wahlsonntag relativ entspannt angehen. Beide Amtsinhaber des jeweiligen Postens des Ortsbürgermeisters traten ohne Gegenkandidaten für eine weitere Amtszeit an. Beide wurden mit sehr guten Ergebnissen wiedergewählt.