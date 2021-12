Hans-Dieter Spohr (CDU) tritt in der Wahl zu Dierdorfs Verbandsgemeindebürgermeister am 16. Januar gegen Johannes Hörter (SPD) und Manuel Seiler (parteilos) an. Der Großmaischeider erzählt im RZ-Interview etwa, welche Rolle ein Vereinskümmerer einnehmen soll, was seine Klimaschutzideen sind und wie es bei ihm mit der Politik angefangen hat.