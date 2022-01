Konzentriert befestigt Schülerin Jil den Verbissschutz, um die jungen Bäumchen vor Wildverbiss von Rehen zu schützen. Auch Schülerin Diana zieht den Kabelbinder am Holzpflock fest. Sie sind nicht die Einzigen, die bei der Klimawaldpflanzaktion nah der Grillhütte Mousemich helfen. Insgesamt pflanzen an mehreren Tagen rund 600 Schüler der Puderbacher Realschule plus und der Grundschule diverse Baumarten für einen Mischwald.