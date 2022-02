In Hausen soll in absehbarer Zeit der Startschuss für den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses an der Kreisstraße nach Reuschenbach fallen, von dem sowohl der Löschzug Hausen als auch der Löschzug Waldbreitbach profitieren soll. Doch jetzt macht ein Bürger aus Hausen seine Bedenken öffentlich, die sich vor allem auf den Standort für das neue Feuerwehrhaus beziehen.